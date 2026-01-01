Цирковая ёлка в Краснодаре

Завораживающая новогодняя сказка возвращается! Невероятное международное цирковое шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой ждет вас в Краснодаре.

Уникальная программа

В этом году зрителей порадует новая международная программа «Медведи на буйволах», подготовленная под руководством заслуженных артистов России Серго и Ларисы Самхарадзе. Зрители увидят, как грозные хищники будут кататься верхом на мощных и непокорных буйволах.

Воздушные акробаты

Невероятный экстравагантный номер «Воздушные гимнасты в кольце и Корд де волан» представят Митирев Руслан и Ева Липчанская. Их выступление будет проходить дуэтом и без страховки, даруя зрителям незабываемые эмоции.

Экзотические аттракционы

Не упустите возможность увидеть уникальный аттракцион «Казачьи забавы» и Exotic animal show, исполненные группой артистов из Казахстана под руководством Сергея Тарантина, обладателя специального приза фестиваля «Эхо Азии». Это шоу удивит даже самых искушенных зрителей разнообразием экзотических животных, включая крокодилов, питонов, страусов, попугаев, австралийских соколов и пони.

Искусство эквилибра

Кристина Порошина представит зрителям великолепное искусство эквилибра на тростях, сочетающее в себе изящность, силу, грацию и стойкость.

Танцевальный номер

Шоу-балет Futukaria под руководством Кристины Николич добавит яркие танцевальные элементы и зажигательные ритмы к общей атмосфере праздника.

Детям до 4 лет вход бесплатный в сопровождении взрослых.