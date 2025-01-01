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Крематорий
Киноафиша Крематорий

Крематорий

Заслуженные романтики отечественной рок-сцены 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Встречаемся, чтобы отметить день рождения легендарной группы «Крематорий». Первые сорок лет в жизни настоящих мужчин всегда самые угарные. После — начинается уже реально недетская жара. «Крематорий» имеет радость и удовольствие доказать вам этот сугубо теоретический тезис практически. В программу тура «КТ — 41» вошли не только лучшие — скажем прямо, народные песни коллектива, составившие ему всероссийскую популярность. Современный КТ — это и рок-боевики, и лирико-эротические медляки, и цинично-философские комментарии на самые животрепещущие темы современности. А также высочайший градус концертной самоотдачи, блестящие инструменталисты, дико мистические видеоинсталляции, непредсказуемый сет-лист, свет, добро и любовь. Заходите на огонёк и становитесь свидетелями и участниками проверенного временем ритуала живых и мёртвых. Негатив — в топку, чтобы стало светло, хотя бы на миг! Продолжительность концерта 1 час 40 минут.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 марта
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2800 ₽
Ростов-на-Дону, 20 марта
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2800 ₽

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