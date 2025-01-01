Юбилейный концерт группы «Крематорий» в Воронеже

2025 год станет знаковым для Армена Григоряна, создателя и автора песен культовой рок-группы «Крематорий». В этом году ему исполнится 65 лет, и в честь этого события легендарный ансамбль русского рока готовит грандиозный юбилейный концерт.

Приглашаем всех друзей, союзников и поклонников группы на праздничное мероприятие, которое состоится 21 марта 2026 года в 19:00 в МТС Холл Воронеж. Это будет уникальная возможность увидеть на сцене тот самый «Крематорий», который за годы своего существования стал символом целой эпохи в российской музыке.

Что ждать от концерта?

На концерте зрителей ожидает не только классика группы, но и новые композиции, которые будут исполнены в лучших традициях «Крематория». Армен Григорян сам возьмет на себя роль ведущего, обещая создать атмосферу праздника и единения.

Интересные факты о «Крематории»

Группа была образована в 1983 году и с тех пор выпустила более 10 студийных альбомов.

«Крематорий» считается одной из самых весёлых рок-групп на постсоветском пространстве.

В репертуаре группы есть как рок-баллады, так и заводные хиты, которые заставляют публику танцевать.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Присоединяйтесь к ритуалу Жизни и Любви в компании «Крематория» — группы, которая продолжает вдохновлять поколения.