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Крематорий
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Крематорий

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Крематорий» в Воронеже

2025 год станет знаковым для Армена Григоряна, создателя и автора песен культовой рок-группы «Крематорий». В этом году ему исполнится 65 лет, и в честь этого события легендарный ансамбль русского рока готовит грандиозный юбилейный концерт.

Приглашаем всех друзей, союзников и поклонников группы на праздничное мероприятие, которое состоится 21 марта 2026 года в 19:00 в МТС Холл Воронеж. Это будет уникальная возможность увидеть на сцене тот самый «Крематорий», который за годы своего существования стал символом целой эпохи в российской музыке.

Что ждать от концерта?

На концерте зрителей ожидает не только классика группы, но и новые композиции, которые будут исполнены в лучших традициях «Крематория». Армен Григорян сам возьмет на себя роль ведущего, обещая создать атмосферу праздника и единения.

Интересные факты о «Крематории»

  • Группа была образована в 1983 году и с тех пор выпустила более 10 студийных альбомов.
  • «Крематорий» считается одной из самых весёлых рок-групп на постсоветском пространстве.
  • В репертуаре группы есть как рок-баллады, так и заводные хиты, которые заставляют публику танцевать.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Присоединяйтесь к ритуалу Жизни и Любви в компании «Крематория» — группы, которая продолжает вдохновлять поколения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 21 марта
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2500 ₽

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