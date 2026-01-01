Оповещения от Киноафиши
Крематорий. Юбилейный концерт
16+
Возраст 16+

О концерте

Юбилейный концерт группы «Крематорий»

В Самарском Доме Офицеров пройдет юбилейный концерт известной рок-группы «Крематорий». Анонсируемое событие посвящено 65-летию основателя коллектива Армена Григоряна, который славится своими проникновенными текстами и мощными мелодиями.

На празднике выступит сам Армен Григорян, презентуя не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции. Это уникальная возможность для поклонников группы увидеть и услышать свою любимую музыку в живом исполнении.

Концерт будет особенно интересен любителям русского рока и тем, кто ценит творчество «Крематория» за его оригинальность и неповторимый стиль. Придите и насладитесь атмосферой праздника и рок-музыки!

Исполнители
«Крематорий» г

Март
14 марта суббота
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1500 ₽

