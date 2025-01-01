Меню
Крематорий. Юбилейный концерт
Киноафиша Крематорий. Юбилейный концерт

Крематорий. Юбилейный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Крематорий»

От московского андерграунда до крупнейших концертных залов России и окрестностей. Группа «Крематорий» – это история, которая продолжается. Легендарный ансамбль русского рока готов отпраздновать свой юбилей в кругу друзей и поклонников.

Коктейль из истории и современности

В 2025 году основателю и автору песен группы Армену Григоряну исполнится 65 лет. В честь этой знаковой даты «Крематорий» приглашает всех своих союзников и болельщиков на праздничные концерты. Это уникальная возможность пережить настоящую рок-эпоху – от ранних хитов до новинок последних лет.

Праздник жизни и музыки

Творчество «Крематория» всегда было насыщено эмоциями и жизненной энергией. Отдавая дань прошлому, группа создает атмосферу праздника и любви. Каждое выступление – это не просто концерт, а ритуал общения с публикой, который соберет не только старых поклонников, но и новое поколение зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого важного события в истории русского рока!

Купить билет на концерт Крематорий. Юбилейный концерт

Апрель
19 апреля воскресенье
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 2300 ₽

