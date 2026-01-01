Оповещения от Киноафиши
Кража со взломом
Киноафиша Кража со взломом

Спектакль Кража со взломом

Режиссер Е. Дубовик
Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Лирическая комедия «Кража со взломом»

Спектакль «Кража со взломом» — это работа Вина Морреаль-младшего, который считает, что даже вор способен на романтические чувства. В центре сюжета остросюжетная история о том, как наш герой оказывается в комичных ситуациях, где ему придется проявить находчивость и остроумие.

Среди множества перипетий, автор выводит своих персонажей к счастливому финалу, который так дорог каждому зрителю. Американский подход к хэппи-энду наполняет историю не только юмором, но и оптимизмом, делая спектакль идеальной альтернативой для вечера в театре.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной комедии, где развязка оставит только положительные эмоции!

Март
21 марта суббота
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽
28 марта суббота
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽

