Премьера в театре «Мастерская»

Театр «Мастерская» открывает новый раздел своей истории — экспериментальный. В основе репертуара театра лежат произведения классиков отечественной и мировой литературы. Однако театр, как любой живой организм, всегда развивается и нуждается в «уколах» современной драматургии.

Сюжет и тематика

Спектакль «Край земли» поставлен по пьесе Евгении Алексеевой, вдохновленной реальными событиями. В центре сюжета — пара, которая переживает то, что кажется невозможным. Вместе с ними зритель пройдет долгий путь от отрицания до принятия.

Дорога в спектакле фигурирует не только символически, но и фактически: в момент полного отчаяния герои решают пройти паломнический Путь святого Иакова (Камино-де-Сантьяго). Несмотря на то, что разговор будет о самом страшном, это история со светлым концом — о выходе из бесконечного «туннеля» горя и боли.

Экспериментальная форма

Спектакль «Край земли» экспериментален не только по теме, но и по форме. Это командное исследование, в котором сотворчество стоит на первом месте. Поэтому на афише вы не найдете имени режиссера. В ролях — Вера Латышева и Макс Фомин. Их игра не является психологичной; актеры не претендуют на полное проживание этой истории, так как считают, что не имеют на это морального права.

Поиск ответов на вечные вопросы

Вместе с командой спектакля Латышева и Фомин провели глубокое психологическое исследование, наблюдая и деликатно находясь рядом с героями пьесы. Они ищут ответы на вечные вопросы мироздания. Без отчаянной серьезности, порой с улыбкой, команда разбирается в том, что в этом мире — закон, а что — заблуждение.

В поисках ответов зрители вместе с актерами откроют одну из книг Ветхого Завета и увидят, что он не такой уж и ветхий, а происходит с нами прямо сейчас, каждый день.

Команда спектакля

Над спектаклем работали: Илья Иванов, Максим Фомин, Вера Латышева.