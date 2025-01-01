Меню
Край любви моей
Край любви моей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт культуры марийского народа в Пермской филармонии

Государственный оркестр народных инструментов «Марий кундем» им. С. Элембаева и Государственный ансамбль танца «Марий Эл» приглашают вас на уникальный концерт, который погружает в атмосферу традиционного праздника марийского народа.

Программа вечера

В программе концерта — народные мелодии и композиции известных марийских композиторов, а также хореографические зарисовки, которые позволят зрителям глубже понять культуру и обычаи марийцев. Вы сможете насладиться:

  • лирической танцевальной миниатюрой «Земляничка-ягодка»,
  • яркой сюитой «Праздник цветов»,
  • колоритными сценами «Сватание».

Для всех зрителей

Этот концерт станет настоящим открытием для зрителей всех возрастов (6+). Он будет интересен как тем, кто уже знаком с культурой марийцев, так и тем, кто только начинает ее изучать. Зрители смогут окунуться в поэзию марийской души через уникальные звуки гуслей и многообразие национальных костюмов.

Опыт, который останется с вами

После концерта вы унесёте с собой частичку солнечной энергии марийского праздника. Возможно, это вдохновит вас узнать больше о богатой культуре и традициях этого мудрого народа.

Купить билет на концерт Край любви моей

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 350 ₽

