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Кравцов / Иванников DUO
Билеты от 1200₽
Киноафиша Кравцов / Иванников DUO

Кравцов / Иванников DUO

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Специальный концерт: Алексей Иванников и Игнат Кравцов

Пианист Алексей Иванников и барабанщик Игнат Кравцов объединяют свои таланты для уникального концерта, который станет настоящим музыкальным событием. Дуэт этих двух виртуозов представляет собой увлекательное сочетание классической, джазовой и электронной музыки.

Импровизация и жанровое разнообразие

На концерте зрители смогут насладиться искусством импровизации. Музыканты бросают вызов музыкальным стереотипам и стирают границы между жанрами, создавая атмосферу, полную свежих идей и неожиданных решений.

Алексей Иванников: мастер джазовой импровизации

Алексей Иванников — один из самых самобытных пианистов на российской музыкальной сцене. Он окончил класс Игоря Бриля в Российской академии музыки имени Гнесиных и престижный колледж The New School for Jazz and Contemporary Music в Нью-Йорке. Среди его преподавателей были такие выдающиеся музыканты, как Реджи Уоркман и Сэм Яхел. Алексей — лауреат множества международных конкурсов, в том числе конкурса джазовых пианистов «Parmigiani Jazz Piano Competition» на фестивале в Монтрё.

Игнат Кравцов: многогранный музыкант

Игнат Кравцов — профессиональный джазовый барабанщик и композитор, который активно гастролирует по всему миру. Он сотрудничает с многочисленными коллективами, такими как Therr Maitz, Amber Sept и LRK Trio, а также выступает в качестве сайдмена в различных проектах. Игнат работал с известными музыкантами, среди которых Steve Turre, Stanley Jordan и Jimmy Huslip. Кроме того, он увлекается живописью и проводит выставки в Москве.

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться живой музыкой и уникальным стилем двух талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального эксперимента!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
20:00 от 1200 ₽

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