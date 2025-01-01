Кравц: Большой сольный концерт в клубе Урбан

4 октября в клубе Урбан пройдет долгожданный сольный концерт популярного исполнителя Кравца. Это замечательная возможность услышать все его хиты и лучшие треки в живом исполнении.

Не пропустите!

Подготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки и эмоций. Кравц известен своими зажигательными выступлениями и уникальным стилем, который сочетает в себе элементы хип-хопа и поп-музыки.

Билеты

Обратите внимание, что количество билетов ограничено. Успейте приобрести билет заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального события!

Где и когда

Дата: 4 октября

Место: клуб Урбан

Присоединяйтесь к нам и давайте вместе споем любимые песни Кравца!