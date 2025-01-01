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Кравц
Билеты от 1600₽
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Кравц

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Кравц: Большой сольный концерт в клубе Урбан

4 октября в клубе Урбан пройдет долгожданный сольный концерт популярного исполнителя Кравца. Это замечательная возможность услышать все его хиты и лучшие треки в живом исполнении.

Не пропустите!

Подготовьтесь к незабываемому вечеру, полному музыки и эмоций. Кравц известен своими зажигательными выступлениями и уникальным стилем, который сочетает в себе элементы хип-хопа и поп-музыки.

Билеты

Обратите внимание, что количество билетов ограничено. Успейте приобрести билет заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального события!

Где и когда

Дата: 4 октября
Место: клуб Урбан

Присоединяйтесь к нам и давайте вместе споем любимые песни Кравца!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
19:00 от 1600 ₽

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