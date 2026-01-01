Спектакль Красотка

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Театр «Жас Сахна»
Режиссер  Иван Стависский
Продолжительность  1 час 45 минут, с антрактом

О спектакле

Спектакль по пьесе Моэма в театре «Жас Сахна»

В театре «Жас Сахна» зрителей ждет захватывающая комедия «Красотка», основанная на пьесе Сомерсета Моэма «Красотка и семья». Это история о любовных треугольниках и сложных выборах, которая не оставит равнодушными никого.

Сюжет

Главная героиня, молодая и прекрасная вдова, решает выйти замуж за лучшего друга своего погибшего мужа. Она чувствует себя счастливо, но вскоре её жизнь переворачивается с ног на голову. Удивительным образом возвращается её первый супруг, который пережил ранение и плен, но частично утратил память. Теперь женщине предстоит сделать сложный выбор между двумя горячо любимыми мужчинами.

Темы и эмоции

Спектакль наполнен нешуточными страстями, тонким английским юмором и изысканным психологизмом. Он затрагивает мечты о счастье и ставит под сомнение традиционные взгляды на институт брака. Как непросто быть красивой и счастливой — эту тему «Красотка» исследует на протяжении всего действия.

Почему стоит посетить

Комедия «Красотка» — это не только развлечение, но и возможность задуматься о том, как меняются человеческие чувства и отношения в условиях стресса и неожиданностей. Каждый зритель найдет в этой истории что-то близкое и понятное.

Приходите в театр «Жас Сахна», чтобы увидеть, как классическая пьеса, пронизанная моментами комедии и драмы, оживает на сцене. Это событие, которое не стоит пропускать!

Март
8 марта воскресенье
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

