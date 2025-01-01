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«Красотка». Кино при свечах в Оранжерее
Киноафиша «Красотка». Кино при свечах в Оранжерее

«Красотка». Кино при свечах в Оранжерее

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Киносеанс при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает всех любителей кино на уникальный показ культовой романтической комедии «Красотка». Мероприятие пройдет в невероятной атмосфере Оранжереи Таврического сада, окруженной экзотическими растениями и мягким светом свечей.

О фильме

Фильм, вышедший в 1990 году, стал классикой жанра и по праву занимает особое место в сердцах зрителей. В главных ролях блестящие Джулия Робертс и Ричард Гир. Сюжет рассказывает о финансовом магнате Эдварде Льюисе, который останавливается у обворожительной Вивьен, работающей на улице. Состояние Вивьен меняется, когда Эдвард предлагает ей остаться в его отеле на ночь за дополнительный гонорар. Постепенно между ними возникает нечто большее, чем просто деловые отношения.

Детали показа

Каждый билет включает в себя попкорн, а зрителей в VIP-зоне ждет бокал игристого в подарок! Рассадка свободная: вы сможете выбрать место на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях. Продолжительность фильма составляет 1 час 59 минут.

Не упустите возможность насладиться этой романтической историей в уникальной обстановке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

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