«Красотка». Кино при свечах в Оранжерее

Киносеанс при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает всех любителей кино на уникальный показ культовой романтической комедии «Красотка». Мероприятие пройдет в невероятной атмосфере Оранжереи Таврического сада, окруженной экзотическими растениями и мягким светом свечей.

О фильме

Фильм, вышедший в 1990 году, стал классикой жанра и по праву занимает особое место в сердцах зрителей. В главных ролях блестящие Джулия Робертс и Ричард Гир. Сюжет рассказывает о финансовом магнате Эдварде Льюисе, который останавливается у обворожительной Вивьен, работающей на улице. Состояние Вивьен меняется, когда Эдвард предлагает ей остаться в его отеле на ночь за дополнительный гонорар. Постепенно между ними возникает нечто большее, чем просто деловые отношения.

Детали показа

Каждый билет включает в себя попкорн, а зрителей в VIP-зоне ждет бокал игристого в подарок! Рассадка свободная: вы сможете выбрать место на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях. Продолжительность фильма составляет 1 час 59 минут.

Не упустите возможность насладиться этой романтической историей в уникальной обстановке!