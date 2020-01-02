Спектакль Красотка и семья

Яркий водевиль по пьесе Сомерсета Моэма

Комедия, напоминающая яркий водевиль, переносит зрителей в Англию 1918 года. Главная героиня Виктория оказывается в любовном треугольнике: ее первый муж неожиданно возвращается с войны, считаясь погибшим, а она уже замужем за его лучшим другом. Мужчины демонстрируют благородство, пытаясь уступить друг другу право быть с Викторией, а та должна решить, кому из них отдать свое сердце.

Пьеса У. С. Моэма оживает благодаря бережной режиссуре и энергии молодых актеров. Спектакль сочетает элегантный английский юмор с искрометным российским шармом, превращая эту историю в феерию смешных и трогательных моментов.

Интересные факты

Стоит отметить, что Уильям Сомерсет Моэм — один из самых известных английских писателей XX века. Его произведения часто исследуют сложные человеческие отношения и моральные дилеммы, что делает их актуальными и в наше время.

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