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Красотка и семья
Билеты от 1000₽
Киноафиша Красотка и семья

Спектакль Красотка и семья

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Яркий водевиль по пьесе Сомерсета Моэма

Комедия, напоминающая яркий водевиль, переносит зрителей в Англию 1918 года. Главная героиня Виктория оказывается в любовном треугольнике: ее первый муж неожиданно возвращается с войны, считаясь погибшим, а она уже замужем за его лучшим другом. Мужчины демонстрируют благородство, пытаясь уступить друг другу право быть с Викторией, а та должна решить, кому из них отдать свое сердце.
Пьеса У. С. Моэма оживает благодаря бережной режиссуре и энергии молодых актеров. Спектакль сочетает элегантный английский юмор с искрометным российским шармом, превращая эту историю в феерию смешных и трогательных моментов.

Интересные факты

Стоит отметить, что Уильям Сомерсет Моэм — один из самых известных английских писателей XX века. Его произведения часто исследуют сложные человеческие отношения и моральные дилеммы, что делает их актуальными и в наше время.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обещает оставить вас в восторге и заставить задуматься о том, что действительно важно в жизни и любви.

Режиссер
Екатерина Еланская
В ролях
Валентина Абрамова
Александра Чичкова
Александр Пацевич
Анатолий Смиранин
Павел Гребенников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
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Фотографии

Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья

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