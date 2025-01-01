Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красотка и семья
Киноафиша Красотка и семья

Спектакль Красотка и семья

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Гротескная комедия о вечной семейной круговерти на сцене театра имени Миронова

«Красотка и семья» — это яркая и ироничная комедия, которая погружает зрителя в мир Виктории — женщины, чья жизнь напоминает нескончаемый парад ярких событий, встреч и знакомств. Создатели спектакля мастерски играют с темой семейных отношений, обрамляя их в гротескную форму, и не раскрывают ключевые сюжетные ходы, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Виктория — современная икона

Виктория — героиня, которую можно легко представить на страницах глянцевых журналов. Она могла бы вдохновить саму Коко Шанель или Марлен Дитрих, а её жизненный путь полон интриг и скандалов. Каждый её шаг — это новая история, где мужья и любовники меняются местами, но неизменно остаются рядом. Её статьи, вроде «Где живут настоящие мужчины» или «Как я случайно придумала самые популярные духи ХХ века», были бы на первых полосах и сегодня.

Семейная комедия с глубокой иронией

В центре сюжета — постоянные попытки всех героев обрести друг от друга свободу, но судьба иронично возвращает их в тёплый семейный круг. Они могут поднимать тосты за нового мужа Виктории, но на следующий день неизменно окажутся за игрой в бридж в её новой гостиной или выполняя поручения нового супруга на бирже.

Театральный гротеск

Спектакль, насыщенный яркими сценическими образами, меняющимися нарядами и остроумными диалогами, полон иронии и гротеска. Мужья тянут жребий, кто сбежит первым, угольщик неожиданно распевает сонеты, а в спектакле звучит голос Юрия Яковлева, читающего стихи Шекспира, добавляя спектаклю особую театральную глубину.

Спектакль для удовольствия

Уильям Сомерсет Моэм, по признанию критиков, всегда был далёк от снобизма, и этот спектакль продолжает его традицию — он создан для того, чтобы приносить радость зрителям. Ведь, как в жизни, где важны не только сложные блюда и обезжиренные йогурты, так и в театре необходимы лёгкость, изысканность и радость.

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Нелли Попова
Олег Куликович
Аркадий Коваль
Николай Дик
Галина Субботина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья Красотка и семья

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
25 октября в 16:00 Михайловский театр
Билеты
Трое мужчин и один шедевр
16+
Премьера Драма
Трое мужчин и один шедевр
21 сентября в 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 600 ₽
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
6+
Детский
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
5 октября в 15:00 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше