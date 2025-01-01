Меню
Красный платок
Киноафиша Красный платок

Спектакль Красный платок

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Красный платок»: история любви Даниила Хармса

Посвящение Роману Виктюку

Спектакль «Красный платок» — это уникальная история любви Даниила Хармса, исполненная с глубоким пониманием его творчества. Насколько тонко можно закодировать смыслы и воплотить их на сцене, продемонстрировала постановка под руководством режиссера Аиды Хорошевой.

По словам зрителя Алексея Васильева, «в постановке было всё прекрасно — и костюмы, и звук, и свет, и сюжетные контрасты». Эмоциональные «американские горки» театрального действия обладают двойственностью: они сочетали интеллигентность ленинградского стиля с буйным московским темпераментом.

О спектакле

Длительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение — 16+. Спектакль создавался в Хулиганском АХ Театре, который славится своим нестандартным подходом к классике и смелыми экспериментами.

Интересные факты

  • Даниил Хармс — не только поэт и писатель, но и драматург, что делает его творчество актуальным для театра.
  • Спектакли, основанные на его произведениях, часто поражают зрителей неожиданными поворотами и глубиной смыслов.

Не упустите шанс увидеть это высокое искусство хулиганства и насладиться мастерством актеров на сцене!

Купить билет на спектакль Красный платок

Декабрь
Январь
22 декабря понедельник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽
16 января пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок Красный платок

