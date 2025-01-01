Спектакль «Красный платок»: история любви Даниила Хармса

Посвящение Роману Виктюку

Спектакль «Красный платок» — это уникальная история любви Даниила Хармса, исполненная с глубоким пониманием его творчества. Насколько тонко можно закодировать смыслы и воплотить их на сцене, продемонстрировала постановка под руководством режиссера Аиды Хорошевой.

По словам зрителя Алексея Васильева, «в постановке было всё прекрасно — и костюмы, и звук, и свет, и сюжетные контрасты». Эмоциональные «американские горки» театрального действия обладают двойственностью: они сочетали интеллигентность ленинградского стиля с буйным московским темпераментом.

О спектакле

Длительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение — 16+. Спектакль создавался в Хулиганском АХ Театре, который славится своим нестандартным подходом к классике и смелыми экспериментами.

Интересные факты

Даниил Хармс — не только поэт и писатель, но и драматург, что делает его творчество актуальным для театра.

Спектакли, основанные на его произведениях, часто поражают зрителей неожиданными поворотами и глубиной смыслов.

Не упустите шанс увидеть это высокое искусство хулиганства и насладиться мастерством актеров на сцене!