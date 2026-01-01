Спектакль Красный паша

В основе сюжета — судьба партийного и государственного деятеля, известного советского дипломата, первого полномочного представителя молодой Советской республики в ряде арабских стран Карима Хакимова по прозванию Красный Паша. В спектакле сделан акцент на документальную составляющую, где показаны неординарность, уникальность и многогранность личности блестящего дипломата. Это повествование о преданности своему делу, честности и чести, о непокорности собственной судьбе. Здесь чувства и эмоции, боль и страдание, любовь и страсть, вдохновение и счастье — целая жизнь…