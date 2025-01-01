Спектакль Красный обоз. Театр драмы (Томск)

Спектакль по пьесе Александра Островского «Гроза»

«Гроза» – одна из самых популярных пьес Александра Островского, чей вклад в российский театр отмечается уже 200 лет. Впервые спектакль был представлен в 1859 году, и с тех пор он продолжает вызывать множество споров и разногласий.

История о взбунтовавшейся Катерине, живущей в «темном царстве» города Калинова, заставляет задуматься о судьбах людей, страдающих от несоответствия системе. Каждый режиссер видит в этой пьесе что-то свое, что делает её всегда актуальной и волнующей.

Режиссура Олега Молитвина

Для Олега Молитвина и его команды в Томском театре драмы «Гроза» – это не просто классика, а возможность исследовать глубины человеческой души. В новой постановке акцент сделан на эмоциональном восприятии главной героини и её борьбе за право на свободу.

Зачем смотреть «Грозу»?

Спектакль «Гроза» – это шанс задуматься о социальных и моральных аспектах, актуальных не только в XIX веке, но и в современном обществе. Его универсальность позволяет разным поколениям зрителей находить в нем что-то близкое и понятное.

Не пропустите эту уникальную возможность увидеть знаменитую пьесу в новом свете! В каждом спектакле «Грозы» живет дух времени, позволяющий зрителям соприкоснуться с вечными вопросами о свободе и ответственности.