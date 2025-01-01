Меню
Красный фонарь
Киноафиша Красный фонарь

Спектакль Красный фонарь

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль о театре во время революции

«Красный фонарь» — это «эпистолярное действие», которое исследует, как театр ощущает себя в времена рушащейся империи и какие чувства испытывают люди внутри этого театра.

Интерактивный формат

Зрители спектакля смогут не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в нём, давая советы героям и выражая свое мнение по ходу действия. Это создаёт уникальную атмосферу взаимодействия и вовлеченности.

Историческая основа

Отправной точкой для создания спектакля стали воспоминания последнего директора императорских театров Владимира Теляковского, который прослужил в этой должности почти двадцать лет. Он был отправлен в отставку весной 1917 года. Его письма и дневники помогают воссоздать картину жизни людей искусства накануне народного бунта.

Место проведения

Спектакль проходит в помещениях Театрального музея, где до революции находилась дирекция императорских театров. Это добавляет особый исторический контекст и атмосферу к постановке.

Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального опыта, который объединяет историю, интерактивность и глубокие размышления о роли искусства в бурные времена!

Режиссер
Дмитрий Крестьянкин
В ролях
Максим Сапранов
Иван Капорин

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Театральный музей Санкт-Петербург, Зодчего Росси, 2, литера А, вход с площади Островского
19:00 от 1000 ₽

