Спектакль Красный фонарь

Интерактивный спектакль о театре во время революции

«Красный фонарь» — это «эпистолярное действие», которое исследует, как театр ощущает себя в времена рушащейся империи и какие чувства испытывают люди внутри этого театра.

Интерактивный формат

Зрители спектакля смогут не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в нём, давая советы героям и выражая свое мнение по ходу действия. Это создаёт уникальную атмосферу взаимодействия и вовлеченности.

Историческая основа

Отправной точкой для создания спектакля стали воспоминания последнего директора императорских театров Владимира Теляковского, который прослужил в этой должности почти двадцать лет. Он был отправлен в отставку весной 1917 года. Его письма и дневники помогают воссоздать картину жизни людей искусства накануне народного бунта.

Место проведения

Спектакль проходит в помещениях Театрального музея, где до революции находилась дирекция императорских театров. Это добавляет особый исторический контекст и атмосферу к постановке.

Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального опыта, который объединяет историю, интерактивность и глубокие размышления о роли искусства в бурные времена!