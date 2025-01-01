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Красноярские комики
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Красноярские комики

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О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Красноярские комики» в Standup Room

Уникальная возможность погрузиться в мир юмора и непринужденной атмосферы ждет вас! 20 октября в Standup Room пройдет стендап-концерт «Красноярские комики», который обещает стать незабываемым событием для всех любителей хорошего смеха.

Что вас ждет на концерте?

На сцене выступят лучшие комики Красноярска, готовые порадовать зрителей свежими шутками и уникальными историями из жизни. Каждое выступление — это не просто набор шуток, а живое взаимодействие с аудиторией и возможность увидеть привычные вещи с юмористической стороны.

Почему стоит посетить?

Стендап — это не только развлечение, но и способ отдохнуть от повседневных забот. Вы сможете насладиться неформальной атмосферой, пообщаться с единомышленниками и зарядиться позитивом на целую неделю. Кроме того, это отличная возможность поддержать местных артистов и открыть для себя новые таланты!

Информация о месте проведения

Standup Room — это уютное заведение, идеально подходящее для стендап-вечеров. Здесь царит дружеская атмосфера, а качественное звуковое оборудование обеспечивает отличное звучание. Не забудьте заранее забронировать столик, чтобы гарантировать себе место в зале!

Не упустите шанс!

Приходите 20 октября в Standup Room и станьте частью этого яркого события! Откройте для себя мир стендапа и получите заряд хорошего настроения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 600 ₽

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