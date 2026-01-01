Красное яблоко
Спектакль Красное яблоко

Продолжительность 70 минут
О спектакле

Спектакль «Красное яблоко» в Арт-клубе ЦСИ М’АРС

В центре современного искусства «Марс» состоится показ спектакля театра Ярославы Славской — «Красное яблоко». Постановка основана на одноименном рассказе Чингиза Айтматова и затрагивает глубокие темы любви, семьи и поисков гармонии в отношениях.

Главная героиня, Анара, сталкивается с вопросами о любви, на которые трудно найти ответы. Эта история уводит её в детство, где она вновь переживает развод родителей и взаимодействует с образом отца. Диалог между ними разворачивается как мифический обмен, в котором реальность и воспоминания переплетаются. Все второстепенные персонажи и события представлены через предметы, что создает мост между прошлым и настоящим.

Символика и глубина

«Красное яблоко» — это символ юношеских мечтаний, который напоминает о важности открытости и теплоты в отношениях. Спектакль обещает стать увлекательной размышлением о любви и о том, как она меняет нас.

Создатели и исполнители

Автор инсценировки и режиссёр-постановщик — Альфия Агишева. В ролях зрители увидят Снежану Пайкову и Анатолия Абраменко. В создании спектакля также участвовали педагог по вокалу Елизавета Романова и консультант по костюмам Софья Вашутина.

Не упустите возможность увидеть этот завораживающий спектакль, который затрагивает важные аспекты человеческих отношений и эмоций.

Режиссер
Альфия Агишева
В ролях
Снежана Пайкова
Анатолий Абраменко

Фотографии

