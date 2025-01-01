Концерт Миши Краснодеревщика «Лютый Осенний Тур 2025»

Приглашаем вас провести тёплый вечер в компании друзей и родных на концерте Миши Краснодеревщика, который состоится 28 ноября в Лофт-Парк Подземка, в зале «Pravda». Это уникальная возможность услышать всю мощь рэпа и насладиться живым исполнением песен.

Юбилейный концерт

На этом концерте вас ждут все хиты группы «Красное Дерево», а также особая программа, посвященная 20-летию легендарного первого альбома. Миша Краснодеревщик готов порадовать своих поклонников новыми интерпретациями знакомых треков и, возможно, представить что-то совершенно новое.

Где и когда

Концерт пройдет 28 ноября в зале «Pravda» по адресу: Красный проспект, 161 Б, Новосибирск. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Билеты

Количество билетов ограничено! Вы можете приобрести билет не выходя из дома, чтобы обеспечить себе место на этом незабываемом вечере. Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из лучших исполнителей рэпа!

Это будет легендарно!