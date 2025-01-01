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Красное дерево

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О концерте/спектакле

Концерт Миши Краснодеревщика «Лютый Осенний Тур 2025»

Приглашаем вас провести тёплый вечер в компании друзей и родных на концерте Миши Краснодеревщика, который состоится 28 ноября в Лофт-Парк Подземка, в зале «Pravda». Это уникальная возможность услышать всю мощь рэпа и насладиться живым исполнением песен.

Юбилейный концерт

На этом концерте вас ждут все хиты группы «Красное Дерево», а также особая программа, посвященная 20-летию легендарного первого альбома. Миша Краснодеревщик готов порадовать своих поклонников новыми интерпретациями знакомых треков и, возможно, представить что-то совершенно новое.

Где и когда

Концерт пройдет 28 ноября в зале «Pravda» по адресу: Красный проспект, 161 Б, Новосибирск. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Билеты

Количество билетов ограничено! Вы можете приобрести билет не выходя из дома, чтобы обеспечить себе место на этом незабываемом вечере. Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из лучших исполнителей рэпа!

Это будет легендарно!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 2000 ₽

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