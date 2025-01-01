Лютый Осенний Тур 2025 Миши Краснодеревщика: Не пропустите!

Соберитесь с друзьями и родными в теплый вечер 5 октября, чтобы насладиться мощью рэпа на концерте Миши Краснодеревщика в ART CLUB ПЛОЩАДКА, г. Рязань. Это уникальная возможность услышать все хиты легендарной группы Красное Дерево и отпраздновать 20-летие первого альбома!

Что вас ждет на концерте?

На мероприятии вы сможете не только насладиться знакомыми мелодиями, но и погрузиться в атмосферу, созданную многолетней карьерой группы. Миша Краснодеревщик известен своим уникальным стилем и глубокими текстами, которые resonируют с каждым слушателем.

Где и когда?

Концерт состоится 5 октября в ART CLUB ПЛОЩАДКА, по адресу Заводской проезд, д. 1, г. Рязань. Старт мероприятия в 19:00.

Билеты

Количество билетов ограничено! Рекомендуем приобрести их заранее, так как ближе к событию цена может возрасти. Купить билет можно не выходя из дома.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Встречаемся на концерте!