Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красное дерево
Киноафиша Красное дерево

Красное дерево

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лютый Осенний Тур 2025 Миши Краснодеревщика: Не пропустите!

Соберитесь с друзьями и родными в теплый вечер 5 октября, чтобы насладиться мощью рэпа на концерте Миши Краснодеревщика в ART CLUB ПЛОЩАДКА, г. Рязань. Это уникальная возможность услышать все хиты легендарной группы Красное Дерево и отпраздновать 20-летие первого альбома!

Что вас ждет на концерте?

На мероприятии вы сможете не только насладиться знакомыми мелодиями, но и погрузиться в атмосферу, созданную многолетней карьерой группы. Миша Краснодеревщик известен своим уникальным стилем и глубокими текстами, которые resonируют с каждым слушателем.

Где и когда?

Концерт состоится 5 октября в ART CLUB ПЛОЩАДКА, по адресу Заводской проезд, д. 1, г. Рязань. Старт мероприятия в 19:00.

Билеты

Количество билетов ограничено! Рекомендуем приобрести их заранее, так как ближе к событию цена может возрасти. Купить билет можно не выходя из дома.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Встречаемся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 5 октября
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Роман Косицын
18+
Юмор
Роман Косицын
21 сентября в 19:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
от 1680 ₽
Король и Шут. Легенды русского рока: Simple Music Ensemble
0+
Рок
Король и Шут. Легенды русского рока: Simple Music Ensemble
18 сентября в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 500 ₽
16+
Хип-хоп
Pepel Nahudi
30 октября в 18:00 Клуб «Deep Club»
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше