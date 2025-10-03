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Красное дерево

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О концерте/спектакле

Лютый Осенний Тур 2025: Миша Краснодеревщик в Воронеже

3 октября в DIESEL Hall (г. Воронеж) пройдет концерт Миши Краснодеревщика в рамках его нового тура «Лютый Осенний Тур 2025». Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и родных, насладившись мощью рэпа и яркими выступлениями.

Слушаем хиты и отмечаем юбилей

На концерте вы услышите все известные хиты Красного Дерева, а также песни, приуроченные к 20-летию легендарного первого альбома. Не упустите шанс вспомнить лучшие моменты и насладиться живым исполнением!

Билеты и место проведения

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуем приобрести их заранее. Ближе к дате события стоимость может возрасти. Билеты можно купить, не выходя из дома, что делает процесс удобным для всех зрителей.

Детали мероприятия

  • Дата: 3 октября 2025
  • Время: 19:00
  • Место: DIESEL Hall, ул. Генерала Лизюкова, 4, Воронеж

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Воронеж и все, кто рядом — ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 3 октября
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
19:00 от 2000 ₽

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