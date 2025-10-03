Красное дерево

Лютый Осенний Тур 2025: Миша Краснодеревщик в Воронеже

3 октября в DIESEL Hall (г. Воронеж) пройдет концерт Миши Краснодеревщика в рамках его нового тура «Лютый Осенний Тур 2025». Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и родных, насладившись мощью рэпа и яркими выступлениями.

Слушаем хиты и отмечаем юбилей

На концерте вы услышите все известные хиты Красного Дерева, а также песни, приуроченные к 20-летию легендарного первого альбома. Не упустите шанс вспомнить лучшие моменты и насладиться живым исполнением!

Билеты и место проведения

Количество билетов ограничено, поэтому рекомендуем приобрести их заранее. Ближе к дате события стоимость может возрасти. Билеты можно купить, не выходя из дома, что делает процесс удобным для всех зрителей.

Детали мероприятия

Дата: 3 октября 2025

3 октября 2025 Время: 19:00

19:00 Место: DIESEL Hall, ул. Генерала Лизюкова, 4, Воронеж

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Воронеж и все, кто рядом — ждем вас на концерте!