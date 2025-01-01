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Киноафиша Красное Дерево

Красное Дерево

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лютый Осенний Тур 2025: Миша Краснодеревщик в Екатеринбурге

Приглашаем вас провести тёплый вечер в компании друзей и родных на концерте Миши Краснодеревщика в рамках его «Лютого Осеннего Тура 2025»! Это уникальная возможность насладиться всей мощью рэпа и услышать хиты, которые стали частью музыкальной истории.

20 лет легендарному дебюту

На концерте вас ждёт не только свежие композиции, но и лучшие треки из репертуара Красного Дерева, посвящённые 20-летию его первого альбома. Вы сможете вновь погрузиться в атмосферу, которая стала культовой для многих поколений слушателей.

Где и когда?

Концерт состоится в Руки ВВерх! Баре, расположенном по адресу: улица Радищева, 25, Екатеринбург. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Билеты

Количество билетов ограничено! Не упустите шанс приобрести их, не выходя из дома. Заходите на сайт и забронируйте своё место на концерте прямо сейчас!

Это будет легендарно! Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 22 ноября
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
19:00 от 1400 ₽

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