Красное Дерево

Лютый Осенний Тур 2025: Миша Краснодеревщик в Екатеринбурге

Приглашаем вас провести тёплый вечер в компании друзей и родных на концерте Миши Краснодеревщика в рамках его «Лютого Осеннего Тура 2025»! Это уникальная возможность насладиться всей мощью рэпа и услышать хиты, которые стали частью музыкальной истории.

20 лет легендарному дебюту

На концерте вас ждёт не только свежие композиции, но и лучшие треки из репертуара Красного Дерева, посвящённые 20-летию его первого альбома. Вы сможете вновь погрузиться в атмосферу, которая стала культовой для многих поколений слушателей.

Где и когда?

Концерт состоится в Руки ВВерх! Баре, расположенном по адресу: улица Радищева, 25, Екатеринбург. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Билеты

Количество билетов ограничено! Не упустите шанс приобрести их, не выходя из дома. Заходите на сайт и забронируйте своё место на концерте прямо сейчас!

Это будет легендарно! Не пропустите!