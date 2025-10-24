Красное дерево

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О концерте/спектакле

Лютый Осенний Тур 2025: Концерт Миши Краснодеревщика в Красноярске

Приглашаем вас в тёплый вечер, наполненный энергией и мощью рэпа! 24 октября в клуб-галерее «Эрмитаж» пройдет концерт Миши Краснодеревщика в рамках его Лютого Осеннего Тура 2025.

Лучшие хиты и юбилейный альбом

На концерте вы сможете насладиться всеми хитами Красного Дерево, а также отметить 20-летие его легендарного первого альбома. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, которая уже давно завоевала сердца поклонников рэпа.

Не упустите шанс!

Купите билет заранее, не выходя из дома! Обратите внимание, что ближе к событию цены на билеты будут расти. Не откладывайте и обеспечьте себе место на этом незабываемом концерте!

Детали мероприятия

Дата: 24 октября 2025 года
Время: 19:00
Место: Клуб-галерея «Эрмитаж», ул. Сурикова, 12/6, г. Красноярск

Пригласите своих друзей и родных, чтобы вместе насладиться этой музыкальной фиестой. Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 24 октября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 2200 ₽

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