Красное дерево

Лютый Осенний Тур 2025: Концерт Миши Краснодеревщика в Красноярске

Приглашаем вас в тёплый вечер, наполненный энергией и мощью рэпа! 24 октября в клуб-галерее «Эрмитаж» пройдет концерт Миши Краснодеревщика в рамках его Лютого Осеннего Тура 2025.

Лучшие хиты и юбилейный альбом

На концерте вы сможете насладиться всеми хитами Красного Дерево, а также отметить 20-летие его легендарного первого альбома. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу, которая уже давно завоевала сердца поклонников рэпа.

Не упустите шанс!

Купите билет заранее, не выходя из дома! Обратите внимание, что ближе к событию цены на билеты будут расти. Не откладывайте и обеспечьте себе место на этом незабываемом концерте!

Детали мероприятия

Дата: 24 октября 2025 года

Время: 19:00

Место: Клуб-галерея «Эрмитаж», ул. Сурикова, 12/6, г. Красноярск

Пригласите своих друзей и родных, чтобы вместе насладиться этой музыкальной фиестой. Не пропустите!