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#КраснаяШапочка
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Спектакль #КраснаяШапочка

Постановка
Пятый театр 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Красная шапочка: современная интерпретация знаменитой сказки от Пятого театра

Знакомая всем сказка о Красной шапочке теперь представлена в необычной, современной трактовке Пятого театра. Спектакль перенесет зрителей в фантастический мир, отражающий реалии жизни современных детей.

Лес как отражение современности

В нашем спектакле лес становится метафорой для хаоса, в котором живут современные дети. Каждый день они сталкиваются с потоком информации: компьютерные игры, чаты с одноклассниками, домашние задания, сказки, отношения с родителями и сверстниками, сериалы и фильмы. Как же разобраться в этом калейдоскопе?

История взросления

Сказка о Красной шапочке — это не просто детская история, а глубокая аллегория взросления. Главная героиня, Красная шапочка, отправляется в опасный лес, где она учится понимать, что действительно важно. Этот путь помогает ей осознать ценности поддержки, дружбы и любви.

Идентификация с современным ребенком

Наш спектакль призван создать связь между героями и современными детьми. Мы стремимся, чтобы каждый зритель нашел в Красной шапочке своего героя, с которым можно себя ассоциировать. Эта история о смелости и внутренней силе, о том, как важно не потеряться в мире, полном препятствий и вызовов.

Приходите на спектакль и погрузитесь в удивительный мир, где сказка встречается с реальностью!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 7 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
11:00 от 400 ₽

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