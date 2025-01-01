Балет Бориса Эйфмана «Красная Жизель»



Музыка: П. И. Чайковского, А. Шнитке, Ж. Бизе

Художник: Вячеслав Окунев

Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман

О спектакле

«Красная Жизель» рассказывает о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой. Эта выдающаяся танцовщица, оказавшаяся в водовороте революции, прошла через множество личных драм и испытаний. В конечном итоге она попадает в лечебницу для душевно больных. История её жизни была тонко прочувствована и виртуозно рассказана Борисом Эйфманом.

Темы и подходы

Спектакль наполнен глубокими психологическими мотивами. Средствами пластики Эйфман передает трагедию беззащитной ballerina, обладающей блестящим даром, но сталкивающейся с ударами судьбы, гнетущими воспоминаниями и страхами. Хореография и выразительные движения персонажей создают мощный эмоциональный резонанс.

Новая версия

Спустя почти три десятилетия после премьеры Эйфман заново интерпретировал «Красную Жизель», значительно изменив её хореографическую партитуру. Современное художественное оформление спектакля ярко отражает выразительные возможности современного сценического искусства, что придаёт новой версии незабываемый характер и интерес.

Не упустите возможность увидеть это удивительное сочетание танца и драматургии — спектакль «Красная Жизель» продолжает вдохновлять зрителей по всему миру!