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Красная Жизель
Киноафиша Красная Жизель

Спектакль Красная Жизель

Старая сказка о балерине и чекисте на новый лад
Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Режиссер Борис Эйфман
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль Бориса Эйфмана о трагической участи великой русской танцовщицы Ольги Спесивцевой

Приглашаем вас на постановку Бориса Эйфмана «Сочиненный заново», которая погружает зрителей в мир трагической судьбы великой русской танцовщицы Ольги Спесивцевой. В спектакле звучат произведения выдающихся композиторов: Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе, что добавляет особую атмосферу и глубину к рассказываемой истории.

История жизни Ольги Спесивцевой

Ольга Спесивцева — одна из самых ярких фигур в мире балета начала XX века. Ее жизнь была полна драматических поворотов: после революции она эмигрировала из России и на протяжении многих лет сталкивалась с личными испытаниями. Эта история, полная страсти и трагедии, была мастерски воплощена на сцене Борисом Эйфманом, который сумел донести до зрителя всю глубину чувств и переживаний своей героини.

Спектакль с глубокими переживаниями

Эйфман известен своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы классического и современного балета. В «Сочиненном заново» он использует хореографию, чтобы передать эмоции и внутренний мир Ольги, делая акцент на ее борьбе с обстоятельствами. Это не просто история о танцевальной карьере; это рассказ о человеке, который прошел через множество испытаний и сохранил свою страсть к искусству.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который оставит глубокий след в вашем сердце. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться шедевром, который сочетает в себе великолепие музыки, танца и драматургии. «Сочиненный заново» — это не просто спектакль, это путешествие в мир чувств и эмоций, которое невозможно забыть.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 27 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 2000 ₽
Самара, 28 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Красная Жизель Красная Жизель Красная Жизель Красная Жизель Красная Жизель

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