Спектакль Красная Жизель

Новое прочтение балетной драмы в Театре Бориса Эйфмана

Спектакль «Красные Жизели» — это не просто постановка, это многослойная история о судьбе балерины Ольги Спесивцевой, которая пережила революцию, вступила в опасные связи с чекистами и эмигрировала за границу. Впервые представленная в 1997 году, эта версия уже успела стать классикой, но в 2015 году её обновили.

История Ольги Спесивцевой

Ольга Спесивцева, балерина Мариинского театра, стала символом трагической судьбы многих артистов того времени. Её жизнь напоминала балетную героиню — она сошла с ума, но при этом оставила незабываемый след в истории искусства. Интересно, что в оригинальном спектакле Эйфмана звучал фрагмент подлинной «Жизели» в интерпретации сюрреалиста Альфреда Шнитке, что вызывало у зрителей бурные эмоции.

Новая версия: изменения и акценты

В 2015 году спектакль претерпел значительные изменения. Ушёл фрагмент классической «Жизели», но появилась новая, шокирующая сцена — расстрел белогвардейцев. Это добавляет актуальности и ставит вопрос о том, как изменились страна и общество за восемнадцать лет.

Новый «Красные Жизели» — это не только переосмысленная история Спесивцевой, но и отражение нашего времени, его конфликтов и перемен. Зрители смогут не только насладиться великолепной хореографией, но и задуматься о том, как исторические события влияют на судьбы людей и искусства.

Не пропустите!

Спектакль «Красные Жизели» — это возможность увидеть, как балет может быть актуален и резонировать с современными реалиями. Не упустите шанс погрузиться в эту уникальную атмосферу, где история и искусство переплетаются в драматическом танце.