Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красная Жизель
Киноафиша Красная Жизель

Спектакль Красная Жизель

Старая сказка о балерине и чекисте на новый лад 12+
Режиссер Борис Эйфман
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новое прочтение балетной драмы в Театре Бориса Эйфмана

Спектакль «Красные Жизели» — это не просто постановка, это многослойная история о судьбе балерины Ольги Спесивцевой, которая пережила революцию, вступила в опасные связи с чекистами и эмигрировала за границу. Впервые представленная в 1997 году, эта версия уже успела стать классикой, но в 2015 году её обновили.

История Ольги Спесивцевой

Ольга Спесивцева, балерина Мариинского театра, стала символом трагической судьбы многих артистов того времени. Её жизнь напоминала балетную героиню — она сошла с ума, но при этом оставила незабываемый след в истории искусства. Интересно, что в оригинальном спектакле Эйфмана звучал фрагмент подлинной «Жизели» в интерпретации сюрреалиста Альфреда Шнитке, что вызывало у зрителей бурные эмоции.

Новая версия: изменения и акценты

В 2015 году спектакль претерпел значительные изменения. Ушёл фрагмент классической «Жизели», но появилась новая, шокирующая сцена — расстрел белогвардейцев. Это добавляет актуальности и ставит вопрос о том, как изменились страна и общество за восемнадцать лет.

Новый «Красные Жизели» — это не только переосмысленная история Спесивцевой, но и отражение нашего времени, его конфликтов и перемен. Зрители смогут не только насладиться великолепной хореографией, но и задуматься о том, как исторические события влияют на судьбы людей и искусства.

Не пропустите!

Спектакль «Красные Жизели» — это возможность увидеть, как балет может быть актуален и резонировать с современными реалиями. Не упустите шанс погрузиться в эту уникальную атмосферу, где история и искусство переплетаются в драматическом танце.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Красная Жизель Красная Жизель Красная Жизель Красная Жизель Красная Жизель

В ближайшие дни

Мать тьма
18+
Драма
Мать тьма
16 августа в 20:00 Курт
от 1400 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
13 августа в 21:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Фьють
0+
Детский Кукольный
Фьють
10 августа в 16:30 Karlsson Haus на Ломоносова
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше