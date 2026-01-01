Спектакль Красная Жизель (гастроли Театра балета Бориса Эйфмана)

Гастроли Театра балета Бориса Эйфмана в Екатеринбурге

Театр балета Бориса Эйфмана представит спектакль, основанный на сюжетах и музыке великих композиторов, таких как П. И. Чайковский, А. Шнитке и Ж. Бизе. Художник представления — Вячеслав Окунев, а световое решение разработано самим Борисом Эйфманом.

Хореографическая фантазия Бориса Эйфмана посвящена судьбе великой русской балерины Ольги Спесивцевой, которая оказалась в водовороте событий эпохи революционного террора. Вынужденная эмиграция и личные драмы усугубили ее душевные переживания, что в конечном итоге привело к трагическому финалу.

Творческий вклад

Необычайно выразительная хореография, креативный подход к режиссуре и великолепные сценические решения делают этот спектакль особенно привлекательным для зрителей. Борис Эйфман считает «Красную Жизель» одной из самых важных ступеней в своем творческом пути.

Личная трагедия и вдохновение

Сам хореограф поделился своими эмоциями: «Наш спектакль посвящен Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века. Я был потрясен, узнав детали ее жизни: обласканная славой, она провела 20 лет в психиатрической клинике под Нью-Йорком, оказавшись одинокой и бесправной. Эти трагические моменты стали импульсом для создания спектакля.

Это не просто иллюстрация ее биографии, а попытка обобщить судьбы многих талантливых людей, вынужденных покинуть Россию и переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью и погрузилась в мир своей героини так глубоко, что судьба Жизели стала ее судьбой. Кровавые события революционного Петрограда также оказали на нее роковое влияние.

Эмиграция принесла разочарования и создаваемые трагедии, что в итоге привело к катастрофе. Создавая этот спектакль, мы стремились отдать дань памяти Ольге Спесивцевой — великой балерине с трагической судьбой.»