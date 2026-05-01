Спектакль Красная Жизель. Балет Бориса Эйфмана

Красная Жизель. Балет Бориса Эйфмана
12+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Новая версия балета Бориса Эйфмана «Красная Жизель»

Нижегородский ТЮЗ представит балет Бориса Эйфмана «Красная Жизель» на музыку П. И. Чайковского, А. Шнитке и Ж. Бизе. Спектакль рассказывает о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, оказавшейся в водовороте революции, эмигрировавшей и в конечном итоге попавшей в лечебницу для умалишенных. Эйфман значительно изменил хореографическую партитуру произведения и обновил его художественное оформление, привнося современные элемент в классическую историю.

«Красная Жизель» — это не просто воспроизведение биографии Спесивцевой, а глубокое исследование судьбы многих талантливых людей, вынужденных покинуть свою Родину. Спектакль проиллюстрирован средствами пластического театра, отражая трагедию беззащитности против судьбы, нависающей над героиней.

Художественное оформление

Новая версия «Красной Жизель» будет показана в модернизированном виде. Инновационное оформление ярко отражает выразительные возможности современного сценического искусства, что делает спектакль особенно актуальным для зрителей.

Мнение Бориса Эйфмана

Хореограф Борис Эйфман отметил: «Наш спектакль посвящен Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века. Я был потрясен, узнав детали ее жизни. Это не просто иллюстрация ее биографии, а попытка объединить в себе судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию и переживших трагические испытания». Спесивцева, как Жизель, погрузилась в мир своей героини, что в итоге привело к печальным последствиям в ее реальной жизни.

Май
29 мая пятница
18:30
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 5000 ₽
30 мая суббота
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 5000 ₽
18:30
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 5000 ₽

