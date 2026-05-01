Спектакль Красная Жизель. Балет Бориса Эйфмана

Нижегородский ТЮЗ представит балет Бориса Эйфмана «Красная Жизель» на музыку П. И. Чайковского, А. Шнитке и Ж. Бизе. Спектакль рассказывает о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой, оказавшейся в водовороте революции, эмигрировавшей и в конечном итоге попавшей в лечебницу для умалишенных. Эйфман значительно изменил хореографическую партитуру произведения и обновил его художественное оформление, привнося современные элемент в классическую историю.
«Красная Жизель» — это не просто воспроизведение биографии Спесивцевой, а глубокое исследование судьбы многих талантливых людей, вынужденных покинуть свою Родину. Спектакль проиллюстрирован средствами пластического театра, отражая трагедию беззащитности против судьбы, нависающей над героиней.
Новая версия «Красной Жизель» будет показана в модернизированном виде. Инновационное оформление ярко отражает выразительные возможности современного сценического искусства, что делает спектакль особенно актуальным для зрителей.
Хореограф Борис Эйфман отметил: «Наш спектакль посвящен Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века. Я был потрясен, узнав детали ее жизни. Это не просто иллюстрация ее биографии, а попытка объединить в себе судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию и переживших трагические испытания». Спесивцева, как Жизель, погрузилась в мир своей героини, что в итоге привело к печальным последствиям в ее реальной жизни.