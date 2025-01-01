Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красная шляпочка
Киноафиша Красная шляпочка

Спектакль Красная шляпочка

Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность 45 минут

О спектакле

Детский спектакль в театре Ермашова «Красная шляпочка»

Спектакль «Красная шляпочка» — это захватывающая музыкальная сказка, основанная на классической истории о Красной Шапочке. Главная героиня отправляется через лес к своей бабушке с корзинкой вкусных пирожков. На её пути возникают неожиданные препятствия и опасности, которые она преодолевает с помощью смекалки и храбрости.

Музыка и танцы

Сказка оживает благодаря ярким музыкальным номерам, где традиционные элементы искусно переплетаются с современными мелодиями и танцами. Каждый номер создаёт непередаваемую атмосферу волшебства, делает зрительное восприятие ярче.

Темы и ценности

Спектакль не только развлекает, но и подчеркивает важность доброты, смелости и семейных ценностей. Герои совершат нелёгкий путь, и зрители смогут сопереживать каждому испытанию, с которым они сталкиваются.

«Красная шляпочка» — это отличная возможность для семейного отдыха и наслаждения культурным событием, которое оставит именно те впечатления, которые важны для каждого из нас.

Купить билет на спектакль Красная шляпочка

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
12:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Лист подарочной бумаги
Драма Мелодрама
Лист подарочной бумаги
13 декабря в 18:00 Республиканский немецкий драматический театр
от 3000 ₽
Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
2 января в 12:30 Тотальный театр
от 4500 ₽
Жеребёнок дарит счастье
Детский
Жеребёнок дарит счастье
28 декабря в 11:00 Пространство «Трансформа»
от 7000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше