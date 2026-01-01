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Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Лицедеи 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкально-клоунский спектакль для всех возрастов в театре «Лицедеи»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Красная Шапочка», который сочетает в себе музыку и клоунаду! Этот знакомый сюжет обретает новое дыхание, наполненное юмором и весельем.

Новые приключения в современном мире

Главная героиня спешит к бабушке с гостинцами, но на её пути оказывается Волк. Однако в этой интерпретации сказки вас ждут совершенно новые и неожиданные приключения! Наши герои живут в сказочном, но современном мире, что добавляет особый шарм.

Феерический хэппи-энд

Зарядитесь волшебством и станьте свидетелями феерического хэппи-энда для всех персонажей! Этот спектакль подарит радость и хорошее настроение как детям, так и взрослым.

Режиссер
Анна Музыченко
В ролях
Анна Музыченко
Тамара Асакаева
Дарья Клименко
Яков Юдинских
Никита Зинатулин

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
18:00
КДЦ «Московский» Санкт-Петербург, Московский просп., 152

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