Музыкально-клоунский спектакль для всех возрастов в театре «Лицедеи»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Красная Шапочка», который сочетает в себе музыку и клоунаду! Этот знакомый сюжет обретает новое дыхание, наполненное юмором и весельем.

Новые приключения в современном мире

Главная героиня спешит к бабушке с гостинцами, но на её пути оказывается Волк. Однако в этой интерпретации сказки вас ждут совершенно новые и неожиданные приключения! Наши герои живут в сказочном, но современном мире, что добавляет особый шарм.

Феерический хэппи-энд

Зарядитесь волшебством и станьте свидетелями феерического хэппи-энда для всех персонажей! Этот спектакль подарит радость и хорошее настроение как детям, так и взрослым.