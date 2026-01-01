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Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Красная шапочка: путешествие в мир сказки и волшебства в театре-фестивале «Балтийский дом»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет свежий взгляд на классическую историю о Красной Шапочке. Эта известная сказка, знакомая каждому с детства, рассказывает о забавной девочке, отправляющейся с пирожками к бабушке. По пути она поет песни, считает воробьев и встречает таинственного серого волка.

Но в нашем спектакле история приобретает новый облик! Здесь Красная Шапочка не верит в сказки, не слушает старших и упрямо не убирает свои игрушки. Её забавные проказы вызывают только улыбку у бабушки и дедушки. Но что делать, когда любимый дедушка превращается в зубастого волка, а бабушка пропадает?

Захватывающее приключение

Комната внучки превращается в волшебный лес, полный чудес и загадок. Девочке предстоит надеть свою красную шапочку и отправиться в захватывающее и опасное путешествие, чтобы разгадать все тайны и вернуть свою бабушку.

Вас ждёт яркое шоу

Приглашаем зрителей на спектакль, который обещает быть ярким, веселым и музыкальным. Это путешествие наполнит ваши сердца радостью и волшебством, сделав вечер незабываемым для всей семьи. Готовьтесь к увлекательным приключениям и удивительным поворотам сюжета!

Режиссер
Александра Мамкаева
В ролях
Анастасия Подосинникова
Ирина Конопацкая
Дмитрий Ладыгин

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В других городах
Октябрь
29 октября четверг
12:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽

Фотографии

Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка Красная Шапочка

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