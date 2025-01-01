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Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

0+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Красная шапочка: путешествие в мир сказки и игры

НОВАТ представляет оперу «Красная шапочка», вдохновленную народной сказкой и пером Шарля Перро. Созданная в 1911 году, эта опера стала драгоценным вкладом в музыкальное искусство, посвященная Цесаревичу Алексею Николаевичу.

Сказка для самых маленьких и мудрых

Опера «Красная шапочка» приглашает зрителей всех возрастов в увлекательное путешествие. Сочетание оперы и кукольного театра, а также использование видеопроекции, делает спектакль доступным и интересным для современных детей, воспитанных в цифровую эру.

Инновации на сцене

Сценическое оформление оперы выполнено в форме игрового поля, а декорации напоминают детали строительного конструктора. Такой подход не только развлекает, но и стимулирует воображение молодых зрителей, делая каждое представление поистине многоплановым и мультижанровым. Режиссер Вячеслав Стародубцев приглашает зрителей переосмыслить классическую сказку через призму современных театральных технологий, обещая незабываемое впечатление от спектакля, где каждый найдет что-то для себя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 ноября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 700 ₽

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