Спектакль Красная Шапочка

Красная шапочка: путешествие в мир сказки и игры

НОВАТ представляет оперу «Красная шапочка», вдохновленную народной сказкой и пером Шарля Перро. Созданная в 1911 году, эта опера стала драгоценным вкладом в музыкальное искусство, посвященная Цесаревичу Алексею Николаевичу.

Сказка для самых маленьких и мудрых

Опера «Красная шапочка» приглашает зрителей всех возрастов в увлекательное путешествие. Сочетание оперы и кукольного театра, а также использование видеопроекции, делает спектакль доступным и интересным для современных детей, воспитанных в цифровую эру.

Инновации на сцене

Сценическое оформление оперы выполнено в форме игрового поля, а декорации напоминают детали строительного конструктора. Такой подход не только развлекает, но и стимулирует воображение молодых зрителей, делая каждое представление поистине многоплановым и мультижанровым. Режиссер Вячеслав Стародубцев приглашает зрителей переосмыслить классическую сказку через призму современных театральных технологий, обещая незабываемое впечатление от спектакля, где каждый найдет что-то для себя.