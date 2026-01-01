Спектакль «Красная шапочка» по сказке Евгения Шварца в Нижегородском кукольном театре

Сказка «Красная шапочка», написанная Евгением Шварцем в 1936 году, продолжает волновать сердца юных зрителей. Эта увлекательная история о девочке, которая отправляется в лес к бабушке, полна приключений и захватывающих событий.

Приключения в лесу

На своем пути Красная шапочка встречает множество интересных персонажей: Зайца Белоуха, Ужа, Медведя, Лису, Птиц, Птенцов, Бабочек и, конечно, Волка и Лесника. Каждая встреча полна неожиданностей и опасностей, которые только добавляют остроты спектаклю.

Сказка с музыкой и танцем

Зрителей ждёт уникальное представление, в котором замечательно переплетаются музыка, танец и театральное искусство. Красочные декорации и костюмы создают волшебную атмосферу, а знакомые персонажи вновь оживают на сцене.

Для кого этот спектакль?

Спектакль «Красная шапочка» предназначен для детей от 4 лет и их родителей. Это отличная возможность провести время вместе, насладиться театральным искусством и пережить радость от торжества Добра над Злом в конце истории.