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Красная шапочка
Киноафиша Красная шапочка

Спектакль Красная шапочка

Постановка
Нижегородский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Красная шапочка» по сказке Евгения Шварца в Нижегородском кукольном театре

Сказка «Красная шапочка», написанная Евгением Шварцем в 1936 году, продолжает волновать сердца юных зрителей. Эта увлекательная история о девочке, которая отправляется в лес к бабушке, полна приключений и захватывающих событий.

Приключения в лесу

На своем пути Красная шапочка встречает множество интересных персонажей: Зайца Белоуха, Ужа, Медведя, Лису, Птиц, Птенцов, Бабочек и, конечно, Волка и Лесника. Каждая встреча полна неожиданностей и опасностей, которые только добавляют остроты спектаклю.

Сказка с музыкой и танцем

Зрителей ждёт уникальное представление, в котором замечательно переплетаются музыка, танец и театральное искусство. Красочные декорации и костюмы создают волшебную атмосферу, а знакомые персонажи вновь оживают на сцене.

Для кого этот спектакль?

Спектакль «Красная шапочка» предназначен для детей от 4 лет и их родителей. Это отличная возможность провести время вместе, насладиться театральным искусством и пережить радость от торжества Добра над Злом в конце истории.

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
17:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 300 ₽

Фотографии

Красная шапочка Красная шапочка

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