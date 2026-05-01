Музыкальная сказка «Красная шапочка» в театре имени В.И. Качалова

В театре имени В.И. Качалова пройдет спектакль по пьесе Евгения Шварца «Красная шапочка». Зрителей ожидает увлекательная интерпретация классической истории о х brave девочке, которая отправилась через лес к бабушке с пирожками.

Новая интерпретация знакомой сказки

Режиссер Илья Славутский добавил в спектакль детективный элемент, что придаёт спектаклю особый шарм. В этой версии «Красной шапочки» девочка находит верных союзников среди лесных зверей, что значительно усложняет задачу Серому Волку. Теперь злодею будет гораздо труднее одолеть героиню и достичь своей цели.

Визуальное и музыкальное оформление

Спектакль «Красная шапочка» — это не только захватывающий сюжет, но и визуальный праздник. Яркие костюмы, расписные деревья и завораживающие музыкальные номера создадут атмосферу настоящего праздника. Это шоу обязательно понравится не только детям, но и взрослым зрителям, которые ценят креативные подходы к классическим сказкам.