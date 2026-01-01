Красная Шапочка
Постановка
Камерная сцена 0+
Режиссер Александр Иванов
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Приключения Красной Шапочки на театральной сцене

Кто не знает сказки о Красной Шапочке? Девочка, которую все звали так, однажды отправилась навестить свою Бабушку. В её корзинке были пирожки и другие угощения. Однако на пути ей встретился голодный и хитроумный Волк, который был не прочь воспользоваться ситуацией. Как Красной Шапочке удалось избежать печальной участи, и кто пришёл на помощь — об этом расскажет новый спектакль Александра Иванова, основанный на классической сказке Шарля Перро.

В спектакле звучит множество музыкальных номеров, а история передана с юмором и в стихах. Однако, несмотря на лёгкость и развлекательный характер, постановка несёт важное предупреждение: не доверяйтесь незнакомцам, какими бы милыми они ни казались.

Не пропустите возможность увидеть это оригинальное прочтение классики театрального искусства!

