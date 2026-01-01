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Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Ростовский молодежный театр 0+
Режиссер Оксана Зиброва
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль «Красная Шапочка» в Молодёжном театре

Молодёжный театр представляет интерактивный спектакль «Красная Шапочка», который порадует зрителей младшего возраста. Этот Новый год на Малой сцене снова станет волшебным благодаря Деду Морозу, который не только поведёт хоровод под новогодней ёлочкой, но и предложит зрителям вместе с Красной Шапочкой отправиться в захватывающее приключение по сказочному лесу.

Постановка заслуженной артистки Республики Северная Осетия – Алания Оксаны Зибровой превращает знакомую сказку в увлекательное действие. Юные зрители становятся активными участниками спектакля: они помогут главной героине собрать букет, предупредят её об опасностях и подскажут правильный путь.

Встречи с любимыми персонажами

В ходе спектакля зрителей ждут встречи с известными персонажами: коварным Волком, доблестными Дровосеками и мудрой Бабушкой. Каждый из них станет неотъемлемой частью приключения, даря детям радость и смех.

Уроки осторожности и семейные ценности

Этот спектакль не только развлечёт, но и научит детей быть осторожными и прислушиваться к советам старших. Взрослые также смогут вспомнить важные моменты: прогулки по лесу лучше всего проводить всей семьёй.

Приходите в Молодёжный театр на спектакль «Красная Шапочка» и откройте для себя мир волшебства и дружбы!

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