Спектакль «Красная Шапочка» в Башкирском государственном театре кукол

Башкирский государственный театр кукол приглашает на спектакль «Красная Шапочка». В основе этого представления лежит известная сказка Шарля Перро о девочке по прозвищу Красная Шапочка, которая отправляется навещать свою бабушку. Однако, ослушавшись запрета матери не разговаривать с незнакомцами, она вступает в разговор с волком…

«Красная Шапочка» — одна из самых любимых сказок во всем мире. Это произведение традиционно входит в список книг, которые родители читают своим детям. На первый взгляд, история кажется простой, но на самом деле она наполнена глубокими смыслами и психологическими подтекстами.

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит классические сказки и их современные интерпретации. Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление!