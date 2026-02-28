Оповещения от Киноафиши
Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Желтый квадрат 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивная сказка-бродилка «Красная Шапочка»

Театр «Жёлтый Квадрат» представляет уникальный спектакль-бродилку для детей и их родителей, основанный на знакомой нам сказке «Красная Шапочка». Этот иммерсивный проект обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Необычная форма и взаимодействие

Спектакль сочетает в себе увлекательные элементы фантазии и развлечения. Здесь найдется место как для безграничных фантазеров, так и для любителей динамичного взаимодействия. Родители также вовлечены в процесс, и их участие станет важной частью сюжета.

Неожиданные повороты сюжета

Зрителей ждут захватывающие сюрпризы, которые не оставят равнодушными. Подготовьтесь к интерактивным моментам и оригинальным поворотам, которые добавят остроты и азарта в сказочное представление.

Этот спектакль станет отличным вариантом для тех, кто ценит необычные и яркие театральные впечатления. Не упустите возможность увидеть сказку в новом свете!

Купить билет на спектакль Красная Шапочка

В других городах
Февраль
Март
28 февраля суббота
12:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽
15 марта воскресенье
12:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽
28 марта суббота
12:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽

