Спектакль Красная шапочка

КРАСНАЯ ШАПОЧКА. Цирковое шоу

Хотите отправиться в зачарованный лес навстречу волшебству и незабываемым приключениям? «Цирк Чудес» приглашает вас на премьерные показы нового большого циркового шоу «Красная Шапочка», вдохновлённого знаменитыми произведениями братьев Гримм и Шарля Перро! Эта красочная постановка сочетает классические элементы театрального спектакля с современными технологиями и оригинальными цирковыми номерами. Такую «Красную Шапочку» вы ещё не видели!

Зрителей ждёт загадочный фантастический мир, знакомые с детства песни и увлекательная история с неожиданными сюжетными поворотами. Совсем скоро очаровательная девушка в красной шапочке вновь отправится навстречу волку, бабушка встретит неожиданных гостей, а зрители попадут в самую гущу невероятных событий. Пройдите весь волшебный маршрут вместе с любимыми героями!

Что ждёт зрителей?

• Настоящее шоу

Герои оживают прямо перед зрителями благодаря великолепному живому вокалу, ярким костюмам и динамичным световым эффектам.

• Новые впечатления

Не просто сказка, а увлекательные приключения в стиле фэнтези!

• Полное погружение

Номера с участием зрителей всех возрастов и элементы иммерсивного спектакля максимально погружают в историю сказки.