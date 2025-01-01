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Красная Шапочка
Билеты от 800₽
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Поколение 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Красная Шапочка»: Встреча с классикой в новом звучании

Главная героиня мюзика «Красная Шапочка» – маленькая, но отнюдь не беззащитная девочка, решает проучить хитроумного Волка и поймать его в капкан. На сцене её ждут неожиданные повороты и яркие персонажи, которые придают знакомой истории новые краски.

Персонажи, которые удивляют

В мюзикле зрителей ждут не только Красная Шапочка, но и Плутовка-Лиса, которая решает подставить Серого и стать хозяйкой леса. Бабушка, вооруженная боксерскими перчатками, готовится к встрече с Волком, а Заяц, преодолев свои страхи, решает проявить смелость и дать отпор злодею.

Музыка и сценарий

Сценарий мюзикла написан Е. Шварцем, а музыку к нему создал В. Семенов. Живое исполнение и яркие музыкальные номера делают спектакль увлекательным и запоминающимся. Каждая песня обогащает сюжет, а интересные подробности делают его еще более захватывающим.

Темы, актуальные для юных зрителей

В Музыкальном театре п/р Геннадия Чихачева старая добрая история обретает новые смыслы. Спектакль поднимает важные темы: мимолетность детства, ценность материнской заботы, ответственность за себя и других, а также дружбу, взаимовыручку и прощение. Эти уроки будут актуальны как для детей, так и для их родителей.

Не упустите возможность увидеть этот яркий, эмоциональный мюзикл, который подарит вам незабываемые впечатления и заставит задуматься о важных вещах!

Режиссер
Владо Велев
В ролях
Наталья Осипова
Зинаида Громоздина
Евгения Янковская
Анна Альт
Ирина Химина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
25 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽
16 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
12:00 от 800 ₽

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