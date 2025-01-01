Спектакль Красная Шапочка

Школа глубинной психологии TRIADA совместно с командой режиссеров представляют!

Школа глубинной психологии TRIADA совместно с режиссерами Иваном Пешкиным и Сергеем Дидарчуком представляет уникальный спектакль-погружение, который объединяет элементы психологии и искусства. Это не просто театральное представление, а глубокое взаимодействие со зрителем, которое позволяет каждому увидеть себя в знакомом с детства сюжете.

Что вас ждет?

Спектакль предлагает зрителям возможность стать частью классической сказки, превращенной в интерактивный диалог. Зрители смогут участвовать в процессе через иронию, игровые элементы и психологические инсайты, что сделает вечер незабываемым.

Информация о мероприятии

Где: Red Buffet Lounge, ул. Юных Ленинцев, 10/2, Сочи.

Red Buffet Lounge, ул. Юных Ленинцев, 10/2, Сочи. Когда: 8 августа в 20:00 (сбор гостей с 19:00).

8 августа в 20:00 (сбор гостей с 19:00). Продолжительность: 1,5 часа.

1,5 часа. Возрастное ограничение: 18+.

Удобства для зрителей

В рамках мероприятия будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить немного пораньше, чтобы выбрать еду и напитки, а также настроиться на позитивный лад. Обратите внимание: перемещение столов самостоятельно запрещено. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы поможем подобрать более комфортное место.