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Красная Шапочка
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Спектакль Красная Шапочка

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О концерте/спектакле

Премьера циркового шоу «Красная Шапочка» от Цирка Чудес!

Хотите отправиться в зачарованный лес навстречу волшебству и незабываемым приключениям? Цирк Чудес приглашает вас на премьерные показы нового большого циркового шоу «Красная Шапочка», вдохновленного знаменитыми произведениями братьев Гримм и Шарля Перро!

Уникальное сочетание традиций и современности

Эта красочная постановка гармонично сочетает классические элементы театрального спектакля с современными технологиями и оригинальными цирковыми номерами. Зрители смогут увидеть знакомую историю о Красной Шапочке в новом свете, где каждый элемент шоу создан для того, чтобы удивить и порадовать.

Забавные факты о спектакле

В спектакле задействованы не только акробаты и жонглеры, но и уникальные мультимедийные эффекты, которые погружают зрителей в волшебный мир сказки. Вы сможете увидеть захватывающие воздушные номера и удивительные трюки, которые сделают ваше посещение незабываемым.

Не упустите шанс!

Такую «Красную Шапочку» вы еще не видели! Не упустите возможность стать частью этого уникального представления. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите с друзьями и близкими, чтобы разделить радость волшебства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
12:00 от 1300 ₽
25 октября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
18:00 от 1300 ₽
1 ноября
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
13:00 от 1300 ₽
8 ноября
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
12:00 от 1300 ₽
9 ноября
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
11:00 от 1300 ₽ 14:30
15 ноября
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
12:00 от 1300 ₽ 14:30 от 1300 ₽ 17:00 от 1500 ₽
6 декабря
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
14:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
15:00 от 1200 ₽

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