Спектакль Красная Шапочка

Сказочное приключение с Евгением Сизовым

Плоские куклы, знакомый сюжет и искромётная игра Евгения Сизова превратят классическую сказку в увлекательное приключение. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи!

Весёлые игры и задания

Евгений приготовил для ребят множество весёлых игр и заданий, которые сделают просмотр ещё более интерактивным. Дети смогут не только наблюдать за действием на сцене, но и активно участвовать в нём.

Задорные шутки для родителей

Не забудут о взрослых и создатели спектакля! Для родителей предусмотрены задорные шутки, которые добавят нотку юмора и сделают вечер незабываемым.

Яркие впечатления для всей семьи

Приходите всей семьёй за яркими впечатлениями и знакомством с миром театра! Этот спектакль — отличный способ провести время вместе и окунуться в атмосферу волшебства.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль — он станет настоящим праздником для всех!