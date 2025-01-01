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Красная Шапочка
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Спектакль Красная Шапочка

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказочное приключение с Евгением Сизовым

Плоские куклы, знакомый сюжет и искромётная игра Евгения Сизова превратят классическую сказку в увлекательное приключение. Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи!

Весёлые игры и задания

Евгений приготовил для ребят множество весёлых игр и заданий, которые сделают просмотр ещё более интерактивным. Дети смогут не только наблюдать за действием на сцене, но и активно участвовать в нём.

Задорные шутки для родителей

Не забудут о взрослых и создатели спектакля! Для родителей предусмотрены задорные шутки, которые добавят нотку юмора и сделают вечер незабываемым.

Яркие впечатления для всей семьи

Приходите всей семьёй за яркими впечатлениями и знакомством с миром театра! Этот спектакль — отличный способ провести время вместе и окунуться в атмосферу волшебства.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль — он станет настоящим праздником для всех!

В ролях
Евгений Сизов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 26 июля
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
17:00 от 700 ₽
Омск, 10 августа
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
11:30 от 700 ₽

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