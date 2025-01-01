Меню
Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Парнас 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем на семейный спектакль «Красная Шапочка»

Это история о том, как в одной деревне жила девочка, до такой степени хорошенькая, что другой такой не было на свете. Мама и бабушка обожали её без памяти. И вот, однажды, бабушка подарила ей красную шапочку, ставшую символом этой известной сказки.

Сюжет спектакля

Все мы знаем, как Красная Шапочка отправляется в лес, чтобы принести угощения своей любимой бабушке. По дороге ей встречается загадочный Волк, который пытается помешать её путешествию. Но что же произойдет дальше? Приходите на спектакль и узнайте, чем закончится это захватывающее приключение!

Информация для зрителей

Спектакль «Красная Шапочка» — это поучительная история для всей семьи. Он подойдет для зрителей от 4 лет и старше. Мы уверены, что этот спектакль подарит вам и вашим детям множество ярких эмоций и оставит незабываемые впечатления.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и сказочных приключений. После спектакля мы будем рады услышать ваши впечатления! Ждем вас на нашем представлении!

Купить билет на спектакль

Расписание

