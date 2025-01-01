Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красная Шапочка против Серого Волка
Киноафиша Красная Шапочка против Серого Волка

Спектакль Красная Шапочка против Серого Волка

0+
Режиссер Александра Усанова
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детское интерактивное представление от театра «Фантазеры»

Все знают, что сказочный лес — это место, где мирно сосуществуют самые разные люди и звери. В нашем спектакле бабушка живет в уютной избушке, и сегодня у нее особенный день — День рождения! Она с нетерпением ждет в гости свою внучку Красную Шапочку. Но в планы героинь вмешивается голодный и опасный Серый Волк.

Сюжет и интерактивность

Почему Красная Шапочка не боится Волка? Какие романсы поет Бабушка? И какие пирожки предпочитает Серый Волк? На эти и другие интересные вопросы ответят участники детского интерактивного театра «Фантазеры». Все герои нашего спектакля поют — как в моменты страха, так и в минуты радости. А выйдя после спектакля, запоют и зрители — как маленькие, так и большие.

Атмосфера и настроение

Приходите к нам в гости и погрузитесь в атмосферу искренности, любви, веселья и дружбы вместе с героями любимой сказки!

Информация о спектакле

  • Продолжительность: 1 час (без антракта)
  • Режиссёр: А. Усанова
  • Сценарий: Ю. Шимке (Хомутова)
  • Тексты песен: А. Усанова
  • Художники по костюмам и декорации: Е.С. Хомутова, К.А. Ладанова
  • Запись и монтаж рабочих треков: Студия звукозаписи «ShalMar»
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше