Детское интерактивное представление от театра «Фантазеры»

Все знают, что сказочный лес — это место, где мирно сосуществуют самые разные люди и звери. В нашем спектакле бабушка живет в уютной избушке, и сегодня у нее особенный день — День рождения! Она с нетерпением ждет в гости свою внучку Красную Шапочку. Но в планы героинь вмешивается голодный и опасный Серый Волк.

Сюжет и интерактивность

Почему Красная Шапочка не боится Волка? Какие романсы поет Бабушка? И какие пирожки предпочитает Серый Волк? На эти и другие интересные вопросы ответят участники детского интерактивного театра «Фантазеры». Все герои нашего спектакля поют — как в моменты страха, так и в минуты радости. А выйдя после спектакля, запоют и зрители — как маленькие, так и большие.

Атмосфера и настроение

Приходите к нам в гости и погрузитесь в атмосферу искренности, любви, веселья и дружбы вместе с героями любимой сказки!

Информация о спектакле