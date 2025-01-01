Спектакль Красная Шапочка и волшебный пирог

Современная музыкальная сказка по классической истории

Классическая и любимая всеми детьми история превращается в современную музыкальную сказку, почти мини-мюзикл, с песнями, танцами и яркими музыкальными номерами. Сюжет остаётся знакомым — девочка в красной шапочке на пути к бабушке побеждает зло и встречает много новых друзей. Однако, как и в настоящей сказке, происходят удивительные метаморфозы с персонажами: например, страшный волк превращается в заботливого папу, который оберегает свою семью.

Энергия молодых артистов

Спектакль подготовлен молодыми артистами «Мастерской театральных ремесел» Андрея Щукина, и это ощущается на сцене в каждой сцене: игра полна энтузиазма, задора и энергии, что неизменно вызывает восторг у детей. Но, пожалуй, самое интересное — это интерактив, который активно вовлекает зрителей в действие. Дети становятся полноценными участниками спектакля на протяжении всего его хода, что делает его ещё более весёлым и увлекательным для юных зрителей.