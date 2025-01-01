Меню
Красная Шапочка и волшебный пирог
Киноафиша Красная Шапочка и волшебный пирог

Спектакль Красная Шапочка и волшебный пирог

0+
Режиссер Андрей Щукин
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Современная музыкальная сказка по классической истории

Классическая и любимая всеми детьми история превращается в современную музыкальную сказку, почти мини-мюзикл, с песнями, танцами и яркими музыкальными номерами. Сюжет остаётся знакомым — девочка в красной шапочке на пути к бабушке побеждает зло и встречает много новых друзей. Однако, как и в настоящей сказке, происходят удивительные метаморфозы с персонажами: например, страшный волк превращается в заботливого папу, который оберегает свою семью.

Энергия молодых артистов
Спектакль подготовлен молодыми артистами «Мастерской театральных ремесел» Андрея Щукина, и это ощущается на сцене в каждой сцене: игра полна энтузиазма, задора и энергии, что неизменно вызывает восторг у детей. Но, пожалуй, самое интересное — это интерактив, который активно вовлекает зрителей в действие. Дети становятся полноценными участниками спектакля на протяжении всего его хода, что делает его ещё более весёлым и увлекательным для юных зрителей.

Ноябрь
8 ноября суббота
12:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

Фотографии

Красная Шапочка и волшебный пирог Красная Шапочка и волшебный пирог Красная Шапочка и волшебный пирог Красная Шапочка и волшебный пирог

