Спектакль Красная шапочка для взрослых

Школа глубинной психологии TRIADA совместно с режиссерами Иваном Пешкиным и Сергеем Дидарчуком представляют уникальный спектакль-погружение. Этот проект предлагает зрителям увидеть знакомый с детства сюжет в новом свете, как зеркало ваших внутренних сценариев.
Коллаборация психологии и искусства оживляет классическую сказку, превращая её в интерактивный диалог со зрителем. Здесь вы сможете не только наблюдать, но и участвовать в процессе, погружаясь в мир иронии и психологических инсайтов.
На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения. Обратите внимание, что перемещение столов самостоятельно запрещено. Если вам нужно пересесть, просто обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортное место.
Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2
Когда: 4 июля в 20:00
Продолжительность: 1-1,5 часа
Возрастное ограничение: 18+
Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +7 (918) 106-10-88.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который соединяет в себе искусство и психологию!