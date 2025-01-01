Спектакль Красная шапочка для взрослых

Погружение в мир психологии и искусства: иммерсивный спектакль "Красная шапочка"

Школа глубинной психологии TRIADA совместно с режиссерами Иваном Пешкиным и Сергеем Дидарчуком представляют уникальный спектакль-погружение. Этот проект предлагает зрителям увидеть знакомый с детства сюжет в новом свете, как зеркало ваших внутренних сценариев.

Интерактивный диалог со зрителем

Коллаборация психологии и искусства оживляет классическую сказку, превращая её в интерактивный диалог со зрителем. Здесь вы сможете не только наблюдать, но и участвовать в процессе, погружаясь в мир иронии и психологических инсайтов.

Уютная атмосфера и комфорт для гостей

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения. Обратите внимание, что перемещение столов самостоятельно запрещено. Если вам нужно пересесть, просто обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортное место.

Детали мероприятия

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Когда: 4 июля в 20:00

Продолжительность: 1-1,5 часа

Возрастное ограничение: 18+

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +7 (918) 106-10-88.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который соединяет в себе искусство и психологию!